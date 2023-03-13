Doğu Perinçek'ten 'Cumhur İttifakı' açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, tv100'de yayınlanan Oğuz Haksever ile Günün Gündemi programının konuğu oldu.

HÜDA-PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılmasına tepki gösteren Perinçek, "MHP böyle bir şeye nasıl evet diyor çok şaşırtıcı. PKK’ya evet demek ve HÜDA-PAR’a evet demek arasında bir fark yok. Kendi kavgaları bölücülerini örtbas etmeye yaramaz. Bunlar bölücü örgütlerdir" dedi.

Perinçek, partisinin Cumhur İttifakı'na destek olup olmayacağına ilişkin ise, Vatan Partisi'nin ağzından bugüne kadar 'Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz' diye tek bir cümle çıkmamıştır" ifadesini kullandı.