AKP'den tüm araç sahiplerine yeni sürpriz: MTV iki katına çıkıyor

Memur maaşlarına zam düzenlemesini içeren torba yasa teklifinde araç sahiplerine ek vergi getiren bir maddenin daha eklendiği ortaya çıktı.

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifte yer alan maddeye göre, yıl sonuna dek alınacak sıfır araçlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi, 'ek vergi' düzenlemesi ile iki katı şeklinde ödenecek.

'Ek motorlu taşıtlar vergisi' başlığını taşıyan maddede şu ifadelere yer verildi:

''18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci, 6 ncı ve geçici 8 inci maddelerinde yer alan (1), (IA), (II) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tâbi olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarihte ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile bu Kanunun yayımı tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisine tâbidir.''