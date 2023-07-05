Togg fiyatlarına yüzde 27 zam: En ucuz model 1,2 milyon lira oldu

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü gidişle birlikte otomobil fiyatları da zamlanmaya devam ediyor. Bugünün zam haberi ise Togg'dan geldi.

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci'nin duyurduğu açıklamaya göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere Togg modellerine yaklaşık yüzde 27 zam uygulandı.

Togg'dan paylaşılan mesajda zamlara gerekçe olarak “küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmeler” gösterildi.

Zamla birlikte yeni fiyatlar şöyle oldu:

V1 Standart menzil fiyatı 953 bin liradan 1 milyon 207 bin liraya,

V2 Standart menzil fiyatı 1 milyon 55 bin liradan 1 milyon 307 bin liraya,

V2 Uzun menzil olan ise 1 milyon 215 bin liradan 1 milyon 537 bin liraya yükseldi.

Aksesuarlarla birlikte şu an teslim edilen uzun menzilin fiyatı 1 milyon 650 bin liraya kadar çıkıyor.