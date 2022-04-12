AKP'den torba kanun teklifi: Belediyelerin vergi paylarından kesinti yapılacak

AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı’na sunulan torba kanun teklifinde, büyükşehir belediyelerinin vergi paylarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla kesinti yapılacak.

Birgün'ün haberine göre, AKP’nin ekonomi alanında hazırladığı torba kanun teklifinde, daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bir düzenleme yer aldı. Teklife göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve yerel seçimlerden önce büyükşehir belediyelerine devredilen şehir içi raylı ulaşım sistem ve metro projelerinin borçlarından ödenemeyen tutarlar, belediyelerin en önemli gelir kalemleri arasında yer alan vergi paylarından kesilecek.

Belediyelerden yapılacak olan kesintinin tutarına Cumhurbaşkanı karar verecek ancak tutar, belediyelerin vergi paylarının yüzde 5’ini geçemeyecek.