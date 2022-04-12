AKP’li belediyeden ‘ateş danslı’ gezi: 1 milyon 21 bin liraya mal olacak

Afyonkarahisar Belediye Başkanı ve 4 AKP’li İlçe Belediye Başkanının olduğu grup, "Teknik Gezi” adı altında 67 kişiyle yurt dışı gezisine çıkıyor. 4-9 Mayıs tarihinde yapılacak 6 günlük gezi, 1 milyon 21 bin liraya mal olacak.
Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti olmak üzere 9 şehir gezilecek.
Sözcü’den Deniz Ayhan'ın haberine göre, gezi programının içeriği ise gün gün belli. İlk gün 67 kişilik heyet İstanbul'dan Münih'e uçacak. Programın tanıtım metninde ilk gün için “Panaromik şehir turu” ifadesi yer aldı.
İkinci gün de “Leipzig'e hareket” planı yapıldı.
3. günün programı da şu tanıtımla konuklara bildirildi: