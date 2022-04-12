AKP'li belediye muhalif gazetecilerin ulaşım kartlarını iptal etti

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Bursa Muhalif" sitesi çalışanlarının ulaşım kartlarını yaptıkları haberleri gerekçe göstererek iptal etti.

Bursa Muhalif'in haberine göre iptal kararı ve gerekçesi önceden kendilerine bildirilmeyen gazeteciler, kartlarını kullanmak istediklerinde “kartınız kara listeye alınmıştır” yazısıyla karşılaştı.

Ulaşım kartlarının Bursa Muhalif’in, "Bursa’nın yürümeyen yürüyen merdivenleri", "Tarihe damga vuran Bursa Hanları usulsüz uygulamaların kurbanı", "Bursa’nın yamalı Kent Meydanı", "Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iki yüzlü politikası: Bir yandan yıkıyor, bir yandan yapı izni veriyor", "Bursa’da tarihi yapıya kaçak kat", "Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kafası karışık: Sıcak su projesi" haberlerinin ardından iptal edilmesi dikkat çekti.

'Yazlımsal hata'

Konuyla ilgili AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Dairesi yetkililerinin verdikleri ilk yanıt “Eşitlik ilkesine aykırı haber yapıldığı ve kartların bu yüzden iptal edildiği” yönünde oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ferhat Murat ise çalışanların kartlarının vizeleri dolmadan iptal edildiğini reddederek Kara Liste’ye alınmalarınınsa "yazılımsal bir hatadan" kaynaklandığını ve durumun düzeltildiğini iddia etti. Murat, Bursa Muhalif yönetiminin Mart ayı sonuna kadar kendilerine vize için yeni bir liste göndermediğini öne sürerken “Herkese Bukart vermek zorunda da değiliz” ifadelerini kullandı.

'Habercilik yapmaya devam edeceğiz'

Bursa Muhalif Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ozan Kaplanoğlu, yapılan uygulamaya şaşırmadıklarını söyledi. Kaplanoğlu, "Büyükşehir Belediyesi, kimlere ücretsiz ulaşım hakkı verdiğini ve kriterlerini açıklamalı ve listeleri de kamuoyu ile paylaşmalıdır" diyerek duruma tepki gösterdi.

"Biz gazeteciyiz ve gazetecilik yapmaya devam edeceğiz" diyen Kaplanoğlu, "Bizi bu tarz uygulamalarla terbiye edeceğini sanan AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi basınla kurduğu akçeli ilişkilerin getirdiği alışkanlıklarla Bursa Muhalif’i karıştırmasın. Kartları iptal edip kara listeye aldınız. Biz habercilik yapmaya devam edeceğiz. Peki, bir sonraki uygulamanız, Bursa Muhalif çalışanlarını Bursaray ve belediye otobüslerine almamak mı olacak? Hayır, o durumda da gazetecilikten vazgeçmeyeceğimiz de bilinsin istedim" şeklinde konuştu.