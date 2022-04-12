İşten çıkarılan DHA muhabiri: Ben anne oldum ama siz insan olamadınız

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Sinop'ta yaklaşık 2,5 yıldır görev yapan muhabiri Zeynep Irmak Öcal anne olduktan sonra işten çıkarılmıştı.
Zeynep Irmak Öcal sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak, "Gecemi gündüzüme katarak çalıştım. Ben anne oldum ama siz insan olamadınız" dedi.
Zeynep Irmak Öcal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklaması
DHA Genel Müdürü'nden açıklama
DHA Genel Müdürü Celal Korkut'sa Medyaradar'a bir açıklama yaptı. Korkut, "Hamile olduğu gerekçesini ileri sürerek işten çıkarıldığı şeklinde hayali bir senaryo oluşturulduğu apaçık ortadadır" iddiasında bulundu.
Korkut yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: