İşten çıkarılan DHA muhabiri: Ben anne oldum ama siz insan olamadınız

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Sinop'ta yaklaşık 2,5 yıldır görev yapan muhabiri Zeynep Irmak Öcal anne olduktan sonra işten çıkarılmıştı.

Zeynep Irmak Öcal sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaparak, "Gecemi gündüzüme katarak çalıştım. Ben anne oldum ama siz insan olamadınız" dedi.

Zeynep Irmak Öcal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklaması

DHA Genel Müdürü'nden açıklama

DHA Genel Müdürü Celal Korkut'sa Medyaradar'a bir açıklama yaptı. Korkut, "Hamile olduğu gerekçesini ileri sürerek işten çıkarıldığı şeklinde hayali bir senaryo oluşturulduğu apaçık ortadadır" iddiasında bulundu.

Korkut yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"DHA Samsun Bürosu'nda telifli olarak çalışan Zeynep Irmak Öcal, kadrolu değil sözleşmeli çalıştığımız meslektaşımızdır. Hamile olduğu için işten çıkarıldığı iddiaları da tamamen hayal ürünüdür.

Zeynep Irmak Öcal 15.01.2022 tarihi itibariyle doğum yapacağı için izin istemiş ve sözleşme gereği işten ayrılmıştır.

Samsun'un bağlı olduğu Trabzon Bölge Şefliğine, Samsun'da boşalan yere yeni telifli personel alması iletilmiştir. Arayışlar sürerken yaklaşık 3 ay önce doğum yapan Zeynep Irmak Öcal dün göreve dönmek istediğini talep etmiştir. Performansı yeterli olmadığı gerekçesiyle talebi reddedilmiştir. Hamile olduğu gerekçesini ileri sürerek işten çıkarıldığı şeklinde hayali bir senaryo oluşturulduğu apaçık ortadadır.

Konuyla ilgili asılsız iddialar ortaya atarak video yayınlayan Deniz Özen de, DHA'nın Sinop temsilcisi değildir. 'Ajans Sinop'un' sahibi Deniz Özen, DHA'ya dışarıdan telif karşılığı çalışmaktaydı. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."