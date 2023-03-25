AKP'den seçim öncesi asgari ücrete zam planı: Miktara ilişkin ilk iddia

AKP seçim planı kapsamında asgari ücrete zammı gündeme aldı.

Show Haber'in haberine göre, en güçlü beklenti asgari ücretin seçim öncesinde 10 bin TL'ye çıkması yönünde.

Ancak bazı iddialara göre asgari ücrete de en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı kadar artış yapılabilir. Bu da asgari ücretin 11 bin 500 olması anlamına geliyor.

Erdoğan, Aralık ayında son asgari ücreti açıklarken Mayıs'ı işaret ederek "Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette yeni bir düzenleme daha yapabiliriz" demişti.