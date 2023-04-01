AKP'den 'seçim gazı': Ramazanın son günü karaya çıkartacağız

Mart ayında yakılacağı duyurulan Karadeniz gazı için çıkış tarihinin ertelendiği duyurulmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazı çalışmalarında tören için nisan ayının sonuna işaret etti.

İskenderun Limanı'ndan konuşan Dönmez, Filyos'ta bulunan gazın seçimlere 3 hafta kala çıkarılacağını şu sözlerle açıkladı:

"İnşallah ramazanın son günü Filyos'ta Karadeniz gazını karaya çıkartacağız. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Yine 27 Nisan'da taze nükleer yakıtı Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne getireceğiz. Yine Avrupa'nın en büyük güneş santrali projesini de tamamladık. İnşallah en kısa sürede de Konya Karapınar'da onun açılışını da yapmış olacağız."