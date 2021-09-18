AKP'den seçim barajının düşürülmesiyle ilgili açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, seçim kanunu çalışmalarını bitirme aşamasında olduklarını, MHP ile görüştüklerini ve nihai görüşmelerin henüz tamamlanmadığını söyledi.

Barajın düşürülmesinin teklif edileceğini kaydeden Yazıcı, "Barajın 10'dan 7'ye düşürülmesi Meclis'e gidecek. Komisyon var, genel kurul var. Nihai kararı genel kurul ve Meclis oluşturacak. Bunun kanunlaşması Meclis'te olacak ama bizim çalışma çerçevesinde bir aşağı iniş var. O da yüzde 7 civarındadır. Nihai çalışmada farklılık olur mu? Onun için bir şey söyleyemem" diye konuştu.

"Hem siyasi partiler kanununda hem seçim mevzuatı kanununda teknik düzenleme olarak ifade edebileceğimiz düzenlemeler de var" diyen Yazıcı, MHP ile görüşüldükten sonra detayların kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

'Bugüne kadar millet anayasa yapmadı'

Yazıcı, Anayasa değişikliği çalışmalarının akademisyenler düzeyinde yapıldığını, siyasi kimlikli kişiler içerisinde kendisinin de yer aldığını kaydetti. "Ne var ne yok, derseniz bunları paylaşmam doğru olmaz. Kesinleşmiş bir durum yok" diyen Yazıcı şöyle devam etti:

"Mevcut anayasa darbe sürecinde darbeciler tarafından hazırlanmış, aşağı yukarı 18-20 defa değişiklik yapılmış. En kapsamlı değişikliği biz yaptık. Birisini 2010'da yaptık, bir de 2017 referandumu ile bir sistem değişikliği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında. Anayasa yapma milletin hakkıdır, anayasayı millet yapar. Bu hak tekel bir haktır. Bugüne kadar millet bu hakkını hiç kullanamamış. Türkiye'nin beş tane anayasası var. Hiçbirisi doğrudan doğruya millet tarafından yapılmamış. Olağanüstü dönemlerde veya darbelerden sonra darbeciler tarafından yapılmış.

Arzu ediyoruz ki, Cumhuriyet'in 100. yılında 2023 yılında aziz milletimiz anayasa yapma hakkını ilk defa kullanabilsin. Bu bakımdan çok prestijli bir konudur."

'Millet İttifakı'nın nasıl aday belirleyeceğini şaşkınlıkla izliyorum'

Yazıcı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin de "Sabah akşam televizyonlarda Millet İttifakı'nın nasıl aday belirleyeceğini şaşkınlıkla izliyorum ama benim hiç gündemimde yok. Bizim adayımız belli. Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Dolayısıyla buna karşı çıkacak adayı nasıl belirleyecek, kimi belirleyecekler? Niye bu kadar televizyonlarda konuşuluyor? Hayretle izliyorum" değerlendirmesinde bulundu.