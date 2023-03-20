AKP'den Mehmet Şimşek açıklaması: 'Aktif siyaseti düşünmüyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i AKP Genel Merkezi'ne davet ettiği, Şimşek'in bu akşam AKP Genel Merkezi'nde Erdoğan'la görüştüğü öğrenildi.

Ancak görüşmede Şimşek'in Erdoğan'ın teklifini kabul etmediği AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

Çelik AKP Genel Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada Mehmet Şimşek'in aktif siyaseti düşünmediğini kaydetti.

Ömer Çelik şunları söyledi:

"Sivil toplum kuruluşlarında önemli danışmanlıklar yapıyor. Dünyada geliştirilen politikalara katkı veriyor. Aktif siyaseti düşünmediğini ifade etti. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın parti politikalarımıza ya da hükümet politikalarımıza dönük olarak herhangi bir şekilde beyan ettiği, emrettiği her konuda yardımcı olmaya hazır olduğunu, her türlü katkıyı vereceğini, her türlü çabayı göstereceğini, emek sarf edeceğini bir kere daha ifade etti. Dolayısıyla dediğim gibi olağanüstü bir durum yok Mehmet Bey'le ilgili. Mehmet Bey zaten gelip giden bir arkadaşımız buraya. Bizim kendisiyle dışarıda da görüştüğümüz bir arkadaşımız. Aktif siyaseti kendisi düşünmüyor."