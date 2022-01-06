AKP'den Kazakistan açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Kazakistan'daki olaylar hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, "Daima dost ve kardeş Kazakistan’ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahipti" dedi.

Çelik, "Kazakistan’daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir. Kazakistan’ın normale dönmesi en çok Türkiye’yi sevindirecektir" ifadesini kullandı.