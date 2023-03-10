AKP'den ittifak hamlesi: 2 parti ile görüşüyorlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini resmen ilan etmesiyle, siyaset gündemi tamamen seçimlere döndü. AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, saat 18.00’de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'la görüşeceği belirtildi.

Kulislerde, Yeniden Refah Partisi'nin de aralarında olduğu bazı partilerin Cumhur İttifakı'na katılabileceği öne sürülüyordu.