Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener "Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine YSK'mız yaptığı toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihini Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir" dedi.

Yener gazetecilere yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi 28 Mayıs 2023 olarak belirlenmiştir" açıklamasını yaptı.

Yener kamu görevlilerin istifasıyla ilgili tarih belirleme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.