AKP'den İstanbul için yasa hazırlığı: İmar ve kentsel dönüşüm sil baştan

Hükümet, İstanbul’da imara kapalı alanlarda arsa ve evi olanlara yeni rezerv alanlar göstermeyi de kapsayan yeni bir plan hazırlıyor. Yasa teklifi olarak önümüzdeki dönemde TBMM’ye gönderilecek düzenlemeyle kentsel dönüşüm kararı almakta zorlanan apartmanlar için karar almanın kolaylaşacağı ileri sürüldü.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AKP kurmayları, yasa taslağı çalışması başlattı. Habere göre çalışma İstanbul’daki olası deprem öncesinde hızlı karar alabilmek ve belli ilçelerinde imar kaynaklı sorunları çözmek için başlatıldı.

Özellikle şehir merkezlerinde imara kapalı alanların nasıl kullanılacağı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Yapılan taslak çalışmayla, yeniden yıkılıp konut yapılmasına izin verilmeyen arsalar için yeni rezerv konut alanları yaratılması planlanıyor. İmara kapalı alanlarda evi olanlar için rezerv alanlarda konut verilmesi öngörülüyor. Bu durumda olan arsalar için uygun taksit ve koşullu ve uzun vadeli krediler verilmesi tartışılıyor.

Verilen bilgiye göre, İstanbul’un her ilçesinde en az yüzde 10 civarında imara kapalı alanlarda konut bulunduğu belirtildi. Buralarda yeni bina yapılamayacağı için rezerv alanlara yönlendirilecekler. Deprem riski olan şehir merkezi ve ilçelerdeki yoğunluğun azaltılmasının planlandığı ifade edildi. İmara kapalı alanlarda bulunan binaların yerine yeşil alan ve park yapılmasının öngörüldüğü dile getirildi.

Kentsel dönüşüm değişecek

Yasada İstanbul’a özel maddelerin dışında genel hükümler de olacak. Düzenleme, kentsel dönüşümün kolaylaştırılmasını da amaçlıyor. Kentsel dönüşüm yasalarına göre, riskli binalarla ilgili yıkım aşamasında bir sorun bulunmuyor. Ancak, inşaat sürecinde karar alma ve uygulama sorunları yaşanıyor. Bu durumda, belediyeye inşaat için ruhsat başvurusu yapılırken, tüm maliklerin rızası gerekiyor ve tüm maliklerden imza şartı aranıyor.

Yeni düzenleme ile tüm aşamalara üçte iki çoğunluk şartı getirilecek. Salt çoğunluk olması yönünde görüşler olduğu, ancak bunun "mülkiyet hakkı"na aykırı olacağı ifade edildi. Ayrıca evini kentsel dönüşüme verenlere yapılan kira yardımları da yeniden ele alınacak. Kira yardımlarının artırılması planlanıyor.

İstanbul ve deprem birimi

Bakan Mehmet Özhaseki’nin daha önce açıkladığı gibi Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde kentsel dönüşümle ilgili bir başkanlık kurulacak. Bu başkanlığın alt birimleri olacak. Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürlüğü gibi birimler oluşturulacak. Kaynaklar, gelir getirici işlemler, arsa üretimi gibi çalışmalar bu birimler tarafından yürütülecek. Yeni yapılanmada İstanbul için özel birim oluşturulması, kentsel dönüşüm ve deprem riski çalışmalarının bu birim tarafından koordineli yürütülmesi amaçlanıyor. Bakanlığın bütçesinden kentsel dönüşümü pay aktarılması planlanıyor.