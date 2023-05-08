AKP'den İmamoğlu'na yeni provokasyon sinyali: 'İstenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz'

AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kente gerçekleştireceği ziyaret hakkında konuştu.

Konya Merhaba gazetesinde yer alan habere göre Angı, İmamoğlu’nun Konya programı üzerine sorulan soruyu yanıtlayan Angı, "Gedavet Parkı da Anıt alanı da miting alanı değil, yok ‘ben yaparım’ der ve istenmeyen olaylar yaşanırsa üzülürüz" yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da yaptığı mitingde, otobüs üzerinde konuştuğu sırada bir grubun taşlı saldırısına uğramış, İmamoğlu yağan cisimler nedeniyle yanındakiler tarafından otobüsün içine alınmıştı. Yarıda kesilen mitingde birçok yurttaş saldırı sonucunda yaralanmıştı.