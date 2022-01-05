AKP'den 'iktidar değişirse' hamlesi: Patronlara yeni garanti

Torba yasada yer alan liman işletme sürelerini ihalesiz uzatma düzenlemesi tepki çekmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili Meclis'te konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Eğer iktidar değişirse bu limanların sahipleri yarın öbür gün milleti düşünen Millet İttifakı iktidarı gelirse diye kaygı duyuyorlar. Onlar Cumhurbaşkanına çıkıp 'Yarın öbür gün sizin olmadığınız zamanda da bizi garanti altına alın' diyorlar" ifadesini kullandı.

Özkoç, “Bu kanun teklifi, hukuksuzluğa kılıf yaratmak için getirilmiştir. Bu kanun teklifi, bir avuç yandaşı daha çok zengin etmek ve zenginliklerini garanti altına almak için getirilmiştir. Bu kanun teklifi, Türkiye’de yoksullukla mücadele eden insanlara karşı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde zenginlere Türkiye’nin kaynaklarının nasıl peşkeş çekildiğini göstermek için getirilmiştir” dedi.

Limanların ihale süresinin bitmesine 3-7 yıl olduğunu ama iktidarın değişme kaygısının bulunduğunu belirten Özkoç, "Ne yapıyorlar? Daha süreleri bitmeden ve tekrar ihaleye çıkartılmadan limanların süreleri 49 yıllığına tamamlanıyor" diye konuştu.