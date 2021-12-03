AKP'den erken seçim tartışmasını sonlandıran adım

AKP ve MHP’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Siyasi Partiler Yasası ile seçim yasaları mart ayında TBMM’ye gelecek.

Yapılan seçim düzenlemelerinin hayata geçmesi için bir yıllık bir süre geçmesi gerektiği için bu adım erken seçim tartışmalarını da noktalayacak.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, Siyasi Partiler Yasası'nda (SPY) 15 maddedenin değişeceği kaydediliyor. “Yüzde 7 seçim barajının” yanı sıra “milletvekillerinin seçildiği partiden istifasının zorlaştıran” ve “istifa eden vekillerin 20 sayısını bulsa bile grup kuramamasına” ilişkin hükümlerin düzenlemede yer alması bekleniyor.

Ayrıca SPY’deki düzenleme ile il ve ilçe seçim kurulları başkanlarının atanmasına yönelik de maddeler bulunduğu ifade ediliyor.