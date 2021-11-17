AKP'den erken seçim çağrısına ilk cevap

CHP ve İYİP'in "erken seçime gidilsin" çağrısına AKP'den ilk açıklama geldi.
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına sosyal medya üzerinden "Türkiye’nin erken seçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacaktır! Türkiye, size rağmen, önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok." dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Beştepe'de buluşmasını takiben CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener de yayınladıkları ortak açıklamada erken seçim çağrısında bulunmuştu.
Yapılan açıklamada şöyle denilmişti: