AKP'den erken seçim çağrısına ilk cevap

CHP ve İYİP'in "erken seçime gidilsin" çağrısına AKP'den ilk açıklama geldi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısına sosyal medya üzerinden "Türkiye’nin erken seçim gibi bir gündemi yok. Seçimler zamanında yapılacaktır! Türkiye, size rağmen, önündeki tüm engelleri aşma iradesine ve kararlılığına sahiptir. Bu gündeminizin hiç kimseye faydası yok." dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Beştepe'de buluşmasını takiben CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener de yayınladıkları ortak açıklamada erken seçim çağrısında bulunmuştu.

Yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Mutfaklarda yangın var. Türk Lirası olağanüstü değer kaybediyor fakat çözüm üretecek organ yok Türkiye'de. Normalde Merkez Bankası'nın fiyat istikrarıyla uğraşması gerekirken işlevini bırakmış, Türk Lirası'nın değer kaybetmesi, dövizin yükselmesine seyirci olarak bakan bir kurum. Garip bir yapıyla karşı karşıyayız. Türk Lirası eridikçe Türkiye ekonomik standartların tamamen altında bir ülke çıkıyor karşımıza. Her şeyi ucuzlamış. Fabrikaları ucuzlamış, kurumları ucuzlamış. İhracat yapacağız, cari fazla vereceğiz. Tamamen akıl dışı. Kendisine açık ve net çağrıda bulunuyorum. Yönetemiyorsun. Milletin sırtına daha fazla yük yükleme. Bu kadar yükü bu millet çekemez. Bir an önce Türkiye'nin seçime gitmesi gerekiyor. Yazıktır, günahtır."