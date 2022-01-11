AKP'den Enes Kara'nın ölümüne ilişkin ilk açıklama: Tarikat yurtlarına ilişkin tek kelime yok!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Enes Kara'nın tarikat yurdunda hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.

"Hepimiz #EnesKara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı. #EnesKara kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz" diyen Çelik, "Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir" ifadesini kullandı.

Sözlerine "Her ölüm insanı kendi ruhuyla yüzleştirmelidir. Bu büyük imtihandır. Hayatını kaybedenin acısı bizi buna götürmelidir. Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalıdır..." şeklinde devam eden Çelik, tarikat ve cemaat yurtlarında öğrencilerin maruz kaldığı baskı ve kuşatmaya ilişkin ise tek kelime etmedi.