AKP'den emekli kök maaşına 'düzenleme' sinyali

Emekli maaşlarına yapılan zam ve toplu sözleşme sürecinde yapılan 2024 için yüzde 15+10, 2025 için yüzde 6+5 olarak açıklanmasının ardından gelen itirazlar devam ediyor.

Milyonlarca emekli yeni zam yapılıp yapılmayacağını merak ederken AKP Adıyaman Milletvekili ve sosyal güvenlik uzmanı Resul Kurt'tan "İki yöntem uygulayabiliriz" açıklaması geldi.

A Haber yayınına katılan Kurt "Emekliye ara zam" konusuna da değindi. 7 bin 500 lira alan emeklinin aslında kök maaşının 5-6 bin lira olduğuna vurgu yapan Resul Kurt, “Bu kişiler yapılan zamdan hiç faydalanmadım diye itiraz ediyor. Ama maaşı 7 bin 500 liraya tamamlanıyor. Aradaki fark sübvanse ediliyor. Burada farklı bir yöntem bulunabilir. Bir miktar baz ücret eklenebilir. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması isteniyor. Bu sefer de 9 bin 500 lira maaş alan kişi 'Bana 500 lira zam geldi' diye serzenişte bulunacak. Bu nedenle bu süreçte herkesi memnun etmek mümkün olmayabiliyor. Benim beklentim kök ücretlerde bir düzenleme ve kademeli bir artış yapılması yönünde” dedi.

AKP'li Kurt şöyle devam etti: "Dünyanın neresine giderseniz gidin sosyal güvenlik sisteminin bir dengesi var. Primlerini toplar, o primler üzerinden bir emekli aylığı bağlar. Ama biz vatandaşımızın geçim şartlarını kolaylaştırmak, serzenişlerini karşılamak için 2 yöntem uygulayabiliriz. Birincisi en düşük aylığa bir düzenleme getirilebilir, ikincisi ise bir kademeli artış yapılabilir."