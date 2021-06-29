AKP'den 'Elmalı Davası' açıklaması

Elmalı'da iki çocuğun istismara maruz kaldığı davada verile tahliye kararlarına ilişkin AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

"AK Parti olarak Antalya Elmalı'da iki evladımızın istismar edilmesi davasını yakından takip ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir" iddiasında buluna Çelik, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’mız hem yargılama sürecine müdahil olmuştur; hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır.Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz. Adalet kurumu her şeyi açığa çıkaracaktır. Vicdanlarıyla bu evlatlarımıza destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.