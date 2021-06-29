TKP'den 'Elmalı Davası' tepkisi: Çocukları koruyamayan bu kahrolası düzen yıkılmalıdır!

Antalya’nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce, üçüncü duruşmada tahliye edilmişti.

Tahliye kararına sosyal medyada çok sayıda kişi tepki gösterdi. Konuyla ilgili yüzbinlerce paylaşım yapıldı.

Türkiye Komünist Partisi de konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı. "Elmalı Davası" etiketiyle paylaşılan açıklamada, "Çocukların bakımı, beslenmesi, sağlıklı bireyler olarak gelişimi ve eğitimi, devletin güvencesi altında olmalıdır. Çocukları koruyamayan, suçluları yargılayamayan bu kahrolası düzen yıkılmalıdır!" denildi.