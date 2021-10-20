AKP'den çok sayıda özelleştirme kararı!

TBMM’ye sunulan bütçe kanunu teklifine göre, AKP gelecek yıl 13 hidroelektrik santralini (HES), Gökçeada Kuzu Limanı’nı, Marmaraereğlisi’ndeki eski NATO limanını ve kamuya ait 18 sosyal tesisi özelleştirmeyi planlıyor.

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM’ye sunuldu. Teklifin gerekçesinde, 1986 yılından bugüne kadar yapılan özelleştirmeler ve gelecek yıl yapılmak istenen özelleştirmeler de yer aldı. Buna göre,1986’dan günümüze kadar yapılan özelleştirmelerin tutarı toplamda 126 milyar 317 milyon liraya ulaştı. Özelleştirmelerin sadece 4 milyar 835 milyon liralık kısmı 1986-2004 yılları arasında yapılırken, AKP hükümetleri döneminde yapılan özelleştirmelerin tutarı 121 milyar 482 milyon lira oldu. Özelleştirme gelirlerinden Hazine’ye 96,7 milyar lira aktarıldı.