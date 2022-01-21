AKP’den CHP’ye geçtikten sonra görevden alındı

AKP'den ayrılarak CHP'ye katılan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı görevinden alındı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, söz konusu adım, 2019 yerel seçimlerinde AKP Kayapınar Belediye Başkanı adayı olan Nasıranlı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine rozet taktığı görüntülerin yayılmasını takiben geldi.

Diyarbakır'da aralarında AKP Genel Merkezi Uyuşturucuyla Mücadele Komisyon Başkanlığı ve 2019 Yerel Seçimlerinde AKP Kayapınar Belediye Başkan Adayı olan Avukat Cevdet Nasıranlı’nın yanı sıra; Belediye Meclis Üyesi, ilçe yöneticisi, muhtar ve iş insanlarının bulunduğu 20 kişi istifa ederek CHP'ye katılmıştı. CHP'ye katılan 20 kişiye, partinin genel merkezinde yapılan törenle rozetlerini Kılıçdaroğlu takmıştı.

Nasıranlı, "Bu alınmanın çeşitli okumaları olabilir. Bu ülkeyi kutuplaştırmaya, korku etkisi yaratma anlamına gelir. Bunun doğru bir adım olduğuna inanmıyorum ve bu çok büyük bir hezimet yaratacaktır" dedi.

Görevden alınma gerekçesinin nedenini bilmediğini belirten ASKON Diyarbakır eski Şube Başkanı Cevdet Nasıranlı, "Görevden alınmam beklediğim bir şey değildi. Bizim bulunduğumuz sivil toplum örgütü, iş adamları alanında bir sivil toplum örgütü. İş dünyasında her görüşte insanlar olur" ifadelerini kullandı.