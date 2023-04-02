AKP'den 'bankacılıkta şeriat' teklifi: 'İslam hukuku' doktorası şartı

AKP, yasama çalışmalarının tamamlanmasına kısa süre kala katılım finans kuruluşlarını gündemine aldı. Faizsiz finans prensipleri ile çalıştıkları bildirilen ve zaman zaman “helal kazanç” olarak da adlandırılan bu kuruluşlara yönelik yeni bir birlik kurulmasını öngören iktidar, teklifte dikkati çekici hükümlere yer veriyor.

BirGün'ün haberine göre AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan teklifle, katılım finans kuruluşlarının faaliyetlerinin katılım finans esaslarına uyumunu sağlamak üzere kanunda çeşitli mekanizmalar tanımlanıyor. Katılım finans kuruluşları için ‘birlik’ öngörülen teklifte, bu kuruluşların oluşturulacak Kurul tarafından belirlenen katılım finans esas ve standartlarına göre faaliyet göstereceği vurgulanıyor.

İslam Hukuku alanında doktora şartı

Teklife göre, Katılım Finans Kuruluşları Birliği’nin bir de danışma komitesi olacak. Danışma komitesi üyelerinin "en az" üçte ikisi için İslam hukuku alanında, diğer üyeler için iktisat, işletme, finans veya İslam iktisadı veya finansı alanlarında doktora derecesine ve en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olması şartı aranacak.

Komitenin, katılım finans kuruluşlarının üst yönetimlerinin etkisinden uzak ve bağımsız şekilde çalışacağı öne sürülen teklifte, sahte katılım kuruluşlarına da değinildi. Buna göre, katılım finans kuruluşları dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi, doğrudan veya dolaylı olarak bu kanunla düzenlenen bir katılım finans kuruluşu olduğu veya katılım finans kuruluşu gibi faaliyet gösterdiği izlenimini doğuracak ticaret unvanı, belge ve ilan kullanamayacak.

Teklifte, oluşturulacak birlik kurulunun kamu kurumları ile ilişkisine de yer verildi. Kurul, görevlerini yerine getirirken resmi ve özel kurum, kuruluş ve kişilerden görev alanı ile sınırlı olmak üzere belge, bilgi ve görüş isteyebilecek.