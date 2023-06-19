AKP'den AYM'nin HDP kararına eleştiri: 'Zaaf oluşturabilecek bir karar'

AKP MKYK toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Çelik, toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, HDP’ye ödenen hazine yardımına bloke konulması talebini kabul etmemesi kararına ilişkin konuşan AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Anayasa Mahkemesinin kararı, zaaf oluşturabilecek bir karardır" ifadesini kullandı.

İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin gündeme dair de açıklamada bulunan Çelik, "PKK'lı teröristlerin yapmış olduğu eylemler kabul edilemez. Teröre karşı yasa çıkarılması yeterli değil, uygulanması da lazım. Birtakım Amerikan senatörlerinin kaprisleriyle, Türkiye'nin milli güvenliğine dair adımlar hakkında karar vermeyeceğiz" dedi.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Her toplantımızın ilk maddesi deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdır. Şehirlerimizi daha dayanıklı hale getirmek için çalışmalar devam ediyor. Bilimin öncülüğünde siyasi irade bütün çalışmaları yürütmektedir.

Vatandaşlarımız müsterih olsun; kiralarla ilgili olarak bize ilettikleri bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz, mücadelemizi ivmesini artırarak ve etkisini geliştirerek devam ettireceğiz.

Enflasyonla mücadele sürüyor. Düşüşü hep beraber göreceğiz.

'Teröre karşı yasa çıkarılması yeterli değil'

(İsveç'in NATO'ya üyelik gündemi) PKK'lı teröristlerin yapmış olduğu eylemler kabul edilemez. Teröre karşı yasa çıkarılması yeterli değil, uygulanması da lazım.

Birileri Türkiye'ye örtülü ya da açık ambargo uygulamaya kalkışıyorsa o zaman Türkiye'nin alternatif arama çabalarını eleştirmemelidir. Birtakım Amerikan senatörlerinin kaprisleriyle, Türkiye'nin milli güvenliğine dair adımlar hakkında karar vermeyeceğiz. Türkiye, her halükarda kendini koruyacak kudret ve güce sahiptir.

'Kıbrıs Türk'ü azınlık değildir'

Kıbrıs Türk'ü azınlık değildir. ABD ve Avrupa Birliği'nin Rumlarla birtakım tatbikatlar yaparak, onlara birtakım silahlı kabiliyetler kazandırarak süreci zehirleyen tutumlarından vazgeçmesi gerekir.

Bunların hiçbiri, Ada'daki çözüme fayda sağlamaz. Bunların hiçbiri oradaki iki egemen devlet olduğu gerçeğini değiştiremez.

Son dönemde ABD ve AB'nin yaklaşımlarının hiç olumlu olmadığını gördük.

'Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme güçlü şekilde desteklenmekte'

Haziran'da Astana'da bir toplantı yapılacak. Türkiye, Rusya, İran, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları katılacak.

Biz siyasi süreci desteklemeye devam ediyoruz. 10 Mayıs'ta bir yol haritası hazırlanmıştı.

Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme güçlü bir şekilde desteklenmektedir.

'Türkiye ile Mısır arasında yürüyen normalleşme önemlidir'

Türkiye ile Mısır arasında yürüyen normalleşme önemlidir.

Son derece güçlü bir vizyonla yürümektedir.

İnşallah yakın dönemde devlet başkanlarımızın bir araya gelmesiyle bu süreç bölge barışı, enerji güvenliği açısından son derece kıymetli sonuçlar doğuracaktır.

'CHP, kurultay partisi'

CHP, kurultay partisi. Genel başkan değişsin diyenlerin, kendilerini de bu değişime katmaları gerekir.

Genel başkan değişsin ya da değişmesin diyenlerin ortaya koyduğu siyasal tutum da yok.

Siyasetin sahibi devlettir. Siyasi partilerin sahibi, siyasi partilerin tabanlarıdır. Onların taleplerine kulak verilmesi esastır.

'AYM kararı, zaaf oluşturabilecek bir karardır'