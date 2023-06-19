AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'asgari ücret' açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısını bugün yapmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi, çalışıyoruz" dedi.

Asgari ücrete ilişkin bir açıklama da AKP'den geldi.

AKP MKYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik komisyonun bu hafta yapılacak üçüncü toplantısına işaret etti.

Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağına ilişkin soruya yanıt veren Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Asgari Ücret Komisyonu toplantısından sonra 'üçüncü kez toplanacağız' dediler. O toplantıdan çıkacak karara göre ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız hayırlı işlerde acele etmeye inanır. İşçimizin ve diğer kesimlerin korunması konusunda irademizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz."