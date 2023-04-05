AKP'den Akşener'in mermili konuşmasına 'şov' ve 'tehdit' yorumu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında partisine yönelik saldırıyı eleştirdiği konuşmasını hedef aldı.

Çelik, "İYİ Parti grup toplantısında Akşener'in üslubu, en yakışıksız ifadelerin yer aldığı konuşma olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Akşener'e yönelik "Beni kendinle uğraştırma" sözlerini "normal" karşılayan Çelik, İYİP Genel Başkanının sözleriniyse "tehditkar" buldu:

"Meclis'te bir kürsüye kurşunların dizildiği bir tablo. (...) Buradan çıkacak tek şey tehdittir. Son derece üzücü ve yakışıksızdır. Bütün tablo milletimizin gözü önünde gerçekleşti. (...) Cumhurbaşkanımız 'Benimle uğraşma' dediğinde, kendinize hemen mağduriyet yaratmaya çalışıyorsunuz. Birisi haddini aşan şeyler yaptığı zaman 'Benimle uğraşma' denmesi normaldir."

Meclis Başkanı 'şov' olarak gördü

Akşener'in kürsüden mermi kovanlarını fırlattığı konuşmasına bir eleştiri de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi. Akşener’in tepkisini “şov” olarak niteleyen Şentop, "Gazi Meclisin mekanları darbe dönemleri dışında mermilerin, silahların mekânı olmamıştır; asla olmayacaktır. Şov amacıyla dahi olsa, yapılan hareketi esefle kınıyorum” dedi.