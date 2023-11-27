AKP'den '50+1' iddialarına yanıt: 'Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yüzde 50+1" çıkışı nedeniyle Cumhur İttifakı içinde anlaşmazlık olduğuna dair iddiaları yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yer alan “50 +1” formülünün değişmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa… Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar? Ama oy sayısı itibarıyla 'En fazla oyu alan aday seçilir' denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın söz konus çıkışı, siyaset kulislerinde 'MHP'den kurtulmak istiyor' iddialarına yol açmış ve partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz" demişti.

'Cumhur İttifakı'nda hiçbir sorun yok'

AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Çelik, Erdoğan'ın "yüzde 50+1" çıkışı nedeniyle Cumhur İttifakı içinde anlaşmazlık yaşandığına dair iddialar hakkında konuştu.

Söz konusu iddialerı reddeden Çelik, "Cumhur İttifakında hiçbir sorun yok. Cumhur ittifakı yerel seçimlere hazırlanmaya devam ediyor. Herhangi bir sorun yok. Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Bahçeli ihtiyaç duyduklarında görüşmeye devam ediyorlar” dedi.