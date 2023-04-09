AKP’den 4. defa aday adayı olan İbrahim Tatlıses yine son listede çıkamadı

14 Mayıs seçimleri için AKP milletvekili aday listesinde Şanlıurfa’dan 14 kişi yer alırken, partiden daha önce 4 defa aday adayı olan İbrahim Tatlıses yine aday listelerinde yer almadı.
AKP Şanlıurfa listesinde yer alan isimler arasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Şanlıurfa milletvekili Abdülkadir Emin Önen, Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün danışmanı Cevahir Asuman Yazmacı, Şanlıurfa İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu ve diğer isimler yer aldı.
Tatlıses'in adaylık serüveni
- 1991 Türkiye genel seçimlerinde Şanlıurfa 1. bölge milletvekilliği için bağımsız aday oldu, seçilemedi.
- 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Genç Parti'den İstanbul 3. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu, partisi barajı aşamayınca milletvekili seçilemedi.
- 2011 Türkiye genel seçimlerinde önce AKP'den adaylık başvurusunda bulundu ancak aday gösterilmedi. Bu seçimlerde Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adayı oldu fakat sonradan adaylığını geri çekti.
- 2015 seçimlerinde de memleketi Şanlıurfa'dan AKP'ye milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı fakat seçilemedi.
- 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler için AKP'de 2. kez milletvekili aday adayı olmak için başvuru yaptı fakat tekrar aday olarak gösterilmedi.