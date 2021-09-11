AKP’de yolsuzluk: Partinin parasını kendi hesabına geçirdi

AKP Diyarbakır İl Başkanlığı İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bedirhan Akyol, İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın’ın, Parti Genel Merkezi’nden partinin ihtiyaçaları için gönderilen 243 bin TL’yi kendi hesabına geçirerek kişisel harcamaları için kullandığını iddia etti.

Güneydoğu Güncel gazetesinden M.Zeki Özer'in haberine göre, Akyol, durumu fark etmesinden sonra AKP Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e bir şikayet dilekçesiyle bildirdi. Akyol dilekçesinde, Aydın’ın 24 Şubat 2021’de AKP Diyarbakır İl Başkanlığına seçildiğini, 3 Mart’ta ise banka ve resmi işlerde yetkili kılındığını ifade ederek, kendisinin de 4 Nisan’da İl Başkanlığı İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandığını hatırlattı.

Şikayet dilekçesinde, kendisinin 26 Şubat 2021’den atandığı resmi olarak İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini atandığı 4 Nisan 2021’ye kadar bu görevi şifahi olarak yürüttüğünü kaydeden Akyol, partinin boçlarının kendisi tarafından 1 Mart 2021’de kapatıldığını söyledi.

'243 bin TL çekildi'

Akyol, partisinin 6 Temmuz 2021’de AKP Genel Merkezi tarafından Diyarbakır İl Başkanlığının ihtiyaçlarını gidermesi için gönderdiği 243 bin TL’nin akıbetini dilekçesinde şu sözlerle anlattı:

"Gönderilen bu paranın 1 Ağustos 2021 tarihine kadar gelmiş olan parti giderlerinin ödemelerinin yapılmasında kullanılmak üzere bankaya para çekmeye gittiğimde, parayı çekemeyeceğimizi, yetkisiz olduğumuzu banka bize ifade etmiştir. Bunun üzerine İl Başkanı Şerif Aydın’ı arayarak, Genel Merkezin gönderdiği paranın ödemelerde kullanılmak üzere çekmek istememe rağmen parayı çekemediğimi ifade ettiğimde cevap olarak, 5 aydır İl Başkanlığı görevine geldiğini hiçbir iş yapmadığını, paraya ihtiyacı olduğunu ve bu parayı kendi ihtiyaçları için kullanacağını ifade etti. Sonra bankadan sorduğumda ekli dekonttanda görüleceği üzere paranın Mehmet Şerif Aydın tarafından 243 bin TL çekilmiş olduğu görülmüştür."