AKP'de 'tüzük' tartışması: 'Atanmak bizim hakkımızdı'

AKP'de Yerel Yönetimler Başkanlığı'nı yürüten Mehmet Özhaseki, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanınca yerine eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz getirildi. Ancak Yılmaz'ın MKYK (Merkez Karar ve Yönetim Kurulu) üyesi olmadan MYK'ya (Merkez Yürütme Kurulu) girmesi hem siyasi hem de hukuki tartışmaya neden oldu, parti içinde tüzük tartışması başlattı.

Partilerin uymak zorunda olduğu Siyasi Partiler Kanunu ve AKP'nin tüzüğüne göre MKYK üyesi olmayan bir kişi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev alamıyor.

Sözcü’de yer alan habere göre, parti kulislerinde Yılmaz'ın atanması tepkilere neden oldu. Özellikle bu görevi bekleyen eski Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in “MKYK üyesi olarak bizim hakkımızdı, neden böyle bir atama yapıldı? Anlamak çok zor…” şeklinde yorum yaptıkları belirtildi. Yılmaz'ın SPK ve parti tüzüğüne aykırı olarak atanması nedeniyle alacağı kararların hukuki boyutu da tartışma konusu oldu.