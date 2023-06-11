Akit yazarı AKP Milletvekili Zengin'i hedef aldı: 'Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir'

Yeni Akit yazarı İlhan Oral, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında "6284 sayılı kanun, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir" diyen AKP Milletvekili Özlem Zengin'i hedef aldı.

"Başkan Erdoğan, adı geçen sözleşmeyi kaldıracak, bu hanımefendi 'İstanbul sözleşmesini' savunacak. Burada elbette açıkça sırıtan bir tezat vardır" ifadelerini kullanan Oral, "Onun için Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir" dedi.

Oral'ın, "Artık Ak Parti silkinmelidir" başlıklı yazısında öne çıkanlar şöyle:

"Hizmet ehli kardeşlerimizden biri meseleden müşteki olduğunu dile getirdi. Tepkilerin konusu, Özlem Zengin adında bir hanımefendi idi. Kim bu Özlem Zengin hanımefendi diye sordum. Katılımcılardan bir beyefendi; 'hocam her halde siz sosyal medyayı takip etmiyorsunuz' dedi. Ben de bu konuyu araştıracağım diye cevap verdim.Haberlere bakılırsa bu hanımefendinin bir hayli falsosu ve sabıkası görülmektedir. Her eylem ve konuşmasını CHP alkışlıyormuş!? LGBT gibi bir gayri meşru fuhuş teşkilatını savunduğu kayıtlarda görülüyor ve dillerde konuşuluyormuş.

Buna rağmen partide ileri düzeyde rağbet görüyor. Herkesin şahid olduğu gibi 'İstanbul sözleşmesini' bizzat Başkan Erdoğan kaldırdı. Bu gerçek karşısında âdeta açıkça sırıtan bir tezat vardır. Başkan Erdoğan, adı geçen sözleşmeyi kaldıracak, bu hanımefendi 'İstanbul sözleşmesini' savunacak. Burada elbette açıkça sırıtan bir tezat vardır. Normal değildir. Böyle bir gelişme Ak Partiye yutulmaz bir lokmadır.

'Kırgınlıklar Ak Partiyi, ittifaklara mecbur etmiştir'

Onun için Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir. Aksi takdirde en azından yönetim ile Ak Partiye yürekten katılarak destek veren irade arasında kırgınlık fitnesine sebep oluyor. Aslında bu tür kırgınlıklar Ak Partiyi, ittifaklara mecbur etmiştir. Ak Partinin kuruluşunda hasbî ve gönüllüler, böyle bir destek arama ihtiyacı hissetmeden tek başına iktidar yolunu açmıştı. Onların yerini alan bazı kadrolar, çıkar sağlama derdine düştüler. Çıkarlarını ve siyasî ikballerini garanti etmeye ağırlık veren kesimler, gönüllü kesimi ötekileştirdiler. Ondan sonra da kırgınlıklar baş gösterdi.

Onlar aynı zamanda 15 Temmuz ruhunun şahlanan fedaileri idi. İşte bu ruhu kaybetmeden Ak Parti, Ak Parti olarak kurumsallaşmalı ve hasbîleşmelidir. Yoksa hem bu iradeyi şahlandıran ruha, hem de bu ruhun liderine haksızlık olur."