AKP'de tepki çeken mesaj: '400 yataklı' başsağlığı mesajı 

AKP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış'ın AKP'li Mehmet Metiner'in babası için yayımladığı taziye mesajında '400 yataklı hastane' ifadesi dikkat çekti.

Haber Merkezi

AKP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, sosyal medya hesabından Mehmet Metiner'in babası için taziye mesajı paylaştı. Alkayış'ın taziye mesajında kullandığı "400 yataklı hastane" ifadesi tepki konusu oldu.

Alkayış, paylaşımında şunları söyledi:

"24.25.26 dönem Milletvekillimiz Mehmet Metiner'in babası Bedir Metiner bu Sabah tedavi gördüğü Adıyaman 400 yataklı devlet hastanesin'de dar-ı bekà ya göçtü. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum"

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