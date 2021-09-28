AKP'de tepki çeken mesaj: '400 yataklı' başsağlığı mesajı 

24.25.26 dönem Milletvekillimiz Mehmet Metiner'in babası Bedir Metiner bu Sabah tedavi gördüğü Adıyaman 400 yataklı devlet hastanesin'de dar-ı bekà ya göçtü. Merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum pic.twitter.com/CoGnCSkOjB