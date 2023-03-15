AKP’de seçim hesapları: 'Devlet Bahçeli-Hakan Fidan formülü masada'

14 Mayıs’ta yapılacak seçim kararının ve takviminin netleşmesinin ardından siyasi partilerde hareketlilik sürüyor. AKP, bir yandan Cumhur İttifakı'nı yeni partilerle genişletirken, "aday krizini" Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarına “cumhurbaşkanı yardımcılığı” formülüyle aşan Millet İttifakı’na karşı yeni hamleler planlıyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, bu çerçevede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’a “cumhurbaşkanı yardımcılığı” formülü dahil birçok seçenek tartışılıyor.

Cumhur İttifakı'nı HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi ile genişletmeye hazırlanan AKP’de, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimini kazanmak için ince hesaplar yapılıyor.

İktidar partisinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "seçimi kazanmasında sorun olmayacağı" savunulsa da, muhalefetin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu “cumhurbaşkanı adaylığı” formülüyle seçim kampanyasına dahil etmesinin bir “sinerji yarattığı” da göz ardı edilmiyor.

İttifakların genişletilmesi tartışması

AKP kulislerinde Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz eden İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in daha sonra masaya dönmesinin, Kılıçdaroğlu’nu güçlendirdiği ve muhalif seçmeni de konsolide ettiği yorumu yapılıyor. Bu nedenle, hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimlerini garantiye almak için ittifakların genişletilmesinin yanı sıra, seçmenin konsolide edilmesine dönük formüller tartışılıyor.

Bahçeli ve Fidan formülü tartışılıyor

AKP kulislerinde, MHP oylarının yüzde 5-6 civarında olduğu tahmini yapılırken, cumhurbaşkanlığını kazanmak için en az yüzde 4-5’lik oya gereksinim olduğuna dikkat çekiliyor. HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi ittifakıyla belli bir oy oranının sağlanacağı öngörülse de, bunun yeterli olmayacağı düşünülüyor.

Akşener’in masaya dönüşüne tepki gösteren İYİP içindeki ülkücü seçmenin MHP’ye dönebileceği hesabı yapılıyor.

Ülkücü oyların Cumhur İttifakı’na yönelimini artırmak için, eğer ikna edilebilirse, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “cumhurbaşkanı yardımcısı” olarak ilan edilmesi formülü de tartışılıyor. Ancak geçmişte de gündeme gelen bu formüle, Bahçeli vize vermemişti.

Seçimin kazanılması halinde yeni dönemde birden fazla cumhurbaşkanı yardımcısının atanabileceği, bu çerçevede MİT Başkanı Hakan Fidan’ın da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilmesinin seçmende olumlu karşılık bulacağı düşünülüyor.

Bazı bakanlar ve Oktay’ın adı milletvekilliği için konuşuluyor

Milletvekili adaylığı için başvuruların 16 Mart Perşembe günü saat 17.00’ye kadar süreceği AKP’de, mevcut milletvekillerinin tümünden adaylık için yeniden başvurmaları istendi. Ayrıca halen kabinede yer alan bakanların önemli bir bölümünün de milletvekilliğine aday gösterileceği kulislerde konuşuluyor.

Milletvekili listelerinde olma ihtimali yüksek görülen bir başka isim ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

'Üç dönem kuralı esnetilebilir'

İktidar partisinde merak edilen bir başka konu ise “üç dönem” kuralının katı bir şekilde uygulanıp uygulanmayacağı. AKP tüzüğüne göre bir kişi en fazla üç dönem milletvekili olabiliyor. Bu süreyi dolduranların bir dönem ara vermesi gerekiyor.

Aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ’ın da bulunduğu çok sayıda milletvekili ve parti yöneticisi üç dönem kuralına takılıyor.

Ancak AKP tüzüğünde daha sonra yapılan değişiklikle, bu kural esnetildi ve üç dönem kuralına takılanların aday gösterilip gösterilmemesi konusunda Merkez Karar Yönetim Kurulu’na (MKYK) yetki verildi.

AKP kaynakları, üç dönem kuralına takılanlarla ilgili MKYK kararıyla istisnalar getirilerek bazı isimlerin yeniden aday gösterileceği belirtiliyor.

Ortak liste seçeneği masada

AKP, parlamentoda daha fazla sandalye kazanmak için bazı illerde “ortak liste” çıkarmayı da gündeminde tutuyor ve MHP’yle bu yönde bir çalışma yapılabileceği de belirtiliyor.

MHP ise daha önceki seçimlerde olduğu gibi kendi isim ve amblemiyle seçimlere girmekten yana. Ancak gerek MHP, gerekse ayrı listelerle seçime girilmesi halinde, muhalefetin kazanma olasılığının güçlü olduğu ortak listeye kapıları kapatmayacağı öngörülüyor.

Yine de MHP’nin çok sıcak bakmaması nedeniyle ortak listenin çok sınırlı ilde yapılabileceği de ifade ediliyor.