AKP'de seçim hazırlıkları: Erdoğan vekillerle bir araya gelecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak Çarşamba günü partisinin milletvekilleri ile bir araya gelecek.
TRT Haber'in aktardığına göre Erdoğan, kahvaltılı toplantıda vekiller ile illere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Erdoğan AKP'li milletvekilleriyle son olarak Temmuz ayında gruplar halinde bir araya gelmişti.
5 Ocak'ta AKP Genel Merkezi'nde yapılacak kahvaltılı toplantıda "bir grup milletvekili ile" görüşeceği Erdoğan'a AKP'li vekillerin illerine ilişkin değerlendirmeleri iletmesi bekleniyor.
Yeni yıldaki çalışmaların ele alınacağı toplantıda, 2023 seçimleri öncesinde yol haritasının çizilmesi ayrıca, 10 günlük aranın ardından çalışmalarına başlayacak Meclis'in çalışma takviminin de gündeme gelmesi bekleniyor.
Erdoğan, Salı günü de AKP İl Başkanları toplantısına başkanlık edecek.