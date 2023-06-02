AKP'de Meclis'te 'oda kapmaca': Kurayı beklemeden en büyük odaya yerleşti

TBMM AKP Grubu’nda 28. dönemde de devam edecek grup başkanvekilleri ile yeni göreve gelenler arasında “oda kapmaca” yarışı yaşandığı ortaya çıktı. Grup Başkanvekili görevine devam edecek olan Muhammet Emin Akbaşoğlu, kurayı beklemeden en büyük odaya yerleşti. Diğer grup başkanvekilleri bu duruma tepki gösterince Akbaşoğlu, aynı gün odasını boşaltmak zorunda kaldı. Ertesi gün bu odaya eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yerleşti.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), 28’inci yasama dönemi bugün yemin töreniyle başlarken, milletvekilleri de kura çekiminin ardından yeni odalarına yerleşti.

Diğer yandan Meclis Ana Bina’da da parti gruplarında görev alacak grup başkanı ve grup başkanvekilleri ile ilgili de hazırlık sürüyor. Bu süreçte seçimden önce Grup Başkanı ve Grup Başkanvekillerini belirleyen AKP’de ise oda kapmaca yarışı yaşandığı ortaya çıktı.

Grup başkanvekilleri arasında göreve devam edecek olan Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Özlem Zengin’in mevcut odalarında devam etmesi, yeni gelecek olan Adalet eski Bakanı Abdülhamit Gül, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nun ise diğer odalar için kuraya girmesi konusunda anlaşıldı.

Kuranın da usulen yapılacak seçimden sonra çekilmesinin daha uygun olduğu belirtildi. Ancak, Muhammed Emin Akbaşoğlu, daha geniş olan ve Mustafa Elitaş tarafından boşaltılan odaya önceki gün yerleşti.

Bu durumdan haberdar olan diğer grup başkanvekilleri tepki gösterince aynı günün akşamı Akbaşoğlu, odayı boşaltıp tekrar kendi odasına dönmek zorunda kaldı. Dün çekilen kurada da Elitaş’ın odası Bahadır Yenişehirlioğlu’na, Bülent Turan’ın odası Leyla Şahin Usta’ya, Yılmaz Tunç’un odası da Abdülhamit Gül’e çıktı.

Ancak Yenişehirlioğlu, daha geniş olan ve kurada kendisine çıkan Elitaş’ın odasını gönüllü olarak Abdülhamit Gül’e verebileceğini belirtti. Bunun üzerine Abdülhamit Gül’e, Elitaş’ın boşalttığı oda verildi. Yenişehirlioğlu da bu sabah sosyal medya hesabından yeni makam odasından fotoğraf paylaştı.