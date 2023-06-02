Meclis'te ilk gündem asgari ücret ve emekli aylıkları

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te ant içme törenlerinin ardından ihtisas komisyonlarını oluşturarak yasama faaliyetlerine başlayacaklarını belirtti. Akbaş, en düşük memur maaşının 22 bin TL’ye yükseltilmesi, asgari ücret ve emekli aylığı ilgili düzenlemenin TBMM’nin öncelikli gündemi olacağını söyledi.

Emekli aylıklarına zamlarsa Temmuz ayında netleşecek. Enflasyon hesabında yapılan değişikliğin, emekli aylıklarına yapılacak zammı azaltmaması için, aylıklara refah payı eklenmesi beklentisi var.

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre, Haziran enflasyonunun, Temmuz'un ilk haftası açıklanmasıyla ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek.

Memur ve emeklilerin alacakları enflasyon farkı da Temmuz'da netleşecek. Memur ve memur emeklilerinin aylık zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

Temmuz'da hesaplanacak ilk 6 aylık enflasyon farkının ardından en düşük memur maaşıyla ilgili ayrıca bir çalışma yapılacak ve 11 bin 848 liralık asgari memur maaşı 22 bin liraya yükselecek. Bu düzenleme, memur emeklilerin aylıklarına da yansıtılacak. En düşük memur maaşının 22 bin lira olmasının ardından, tüm memurlar için de aylıkların kademeli şekilde yükseltilmesi bekleniyor.