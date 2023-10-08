AKP'de liste tepkisi: 'Kızılcık şerbeti içtik demeye devam edeceğiz..'

Eski AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, dün gerçekleşen "AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi"ndeki listelere tepki gösterdi.

Sayan kongreye ilişkin "Kızılcık şerbeti içtik” demeye devam edeceğiz.." yorumunda bulunurken, Tayyar ise "Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AK Parti'yi için için çürütüyor" yorumunda bulundu.

'Kızılcık şerbeti içtik' demeye devam edeceğiz'

Savcı Sayan, listede yer alan bazı adaylara ilişkin "Asla oraya seçilmeyi hak etmiyorlar. Sadece kendi pozisyonları için çalışıyorlar.." dedi.

Söz konusu isimlere AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'ye "yanlışı olmaması" için oy verdiğini belirten Sayan, “Kızılcık şerbeti içtik” demeye devam edeceğiz.." dedi.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünkü parti kongremizde mazlumların umudu, ülkemizin umudu Sayın Cumhurbaşkanıma seve, seve ve onurla oy verdim.. Bazı isimlere sadece Cumhurbaşkanıma ve Partime yanlışım olmasın diye oy verdim. Yoksa asla oraya seçilmeyi hak etmiyorlar. Sadece kendi pozisyonları için çalışıyorlar.. İyi insan olabilirler ama asla iyi partili değiller. Hatta Mayıs'taki seçimde Partimizin adaylarının aleyhine çalıştılar. İlçe başkanımıza az çalışın dediler. Bugün o şahıslara birliğimiz adına oy verdim Ama içim cız etti.. Partimizin birliği ve Cumhurbaşkanımıza olan sadakatimizden dolayı 'kızılcık şerbeti içtik' demeye devam edeceğiz.."

6'ncı sıradan aday gösterilmiş, vekil olamamıştı

Ağrı belediye başkanıyken görevinden ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emriyle’ istifa ettiğine öne süren Sayan, “Cumhurbaşkanımız bana ‘Meclis’te olmanız gerekiyor’ dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim" demişti.

Sayan, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde İzmir 1’inci bölge, 6’ncı sıradan aday gösterilmişti. AKP ise 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde söz konusu bölgeden dört milletvekili çıkarabilmişti. AKP, İzmir 1. Bölge'den 4 milletvekili çıkarabilmiş ve Sayan, milletvekili olamamıştı.

'Hizip, AK Parti'yi için için çürütüyor'

Kongrede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'ndaki (MKYK) yerini koruyamayan Şamil Tayyar, “Bir ekip cehenneme giden yolu iyi niyet taşlarıyla döşüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Tayyar, sosyal medya biyografisinde yer alan "Adalet ve Kalkınma Partisi 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili" ifadesini kaldırdı.

Tayyar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Kongrenin ardından bir küçük tespit ve uyarı olarak kenarda dursun. Yeni politika, vizyon ve kadrolara dair değişim talebini, toplumsal ihtiyaçlar ve siyasal dinamikler şekillendirir. Bu gerçeklikten kopuk, iç iktidar hesabına dayalı keyfilik, karar alma sürecinde etkisi olmayan üç beş isimle sınırlı değişiklik, sadece değersiz istatistiki veridir, değişim değildir.

Ne var ki Cumhurbaşkanımızın azametini kendi gölgesi sananlar, Erdoğan sonrası hesaplarını ‘değişim' ambalajıyla sunuyor. Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AK Parti'yi için için çürütüyor. Oy oranının yüzde 50'den 35'e inmesinin siyasi/sosyal sebeplerini üreten bu yoz akıl, belediye başkan adaylarının belirlenmesinde de etkili olursa, telafisi güç siyasi hasar oluşabilir. Üzgünüm, bir ekip, cehenneme giden yolu iyi niyet taşlarıyla döşüyor.”