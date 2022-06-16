AKP'de kriz konusu olan dizi yayından kaldırıldı

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, ATV'de yayınlanan "Yalnız Kurt" isimli diziye tepki göstermişti.

Daha önce yaptığı açıklamada, Barzani ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile ilgili geçen ifadeler nedeniyle dizinin yayınına son verilmesi için girişimlerde bulunduklarını belirten Metiner, son açıklamasında dizinin sezon finali yaptığını ifade etti. Metiner şunları söyledi:

“Yayından kaldırıldı. Biz gerekli tepkiyi gösterdik. Irkçı, faşist zihniyetle, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin gayrimeşru ilan edilmesini hiddetle ve şiddetle kınadık kınamaya da devam edeceğiz. Erbil Yönetimi bizim kardeş bildiğimiz bir yönetimdir. Hükümetimiz ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasında kardeşlik ilişkisi var. Biz Erbil’i kendimizden biliriz, canımızın bir parçası biliriz. O dizide Kürtlerin tahkir edilmesi hepimizi derinden yaralamıştır. Bu sadece Irak Kürdistan Bölgesine yönelik bir operasyon değil aynı zamanda AK Partimizin, hükümetimizin siyasi misyonuna da yönelik yapılmış bir sabotajdır ve dizi üzerinden Türk-Kürt kardeşliği sabote edilmek istenmiştir. Biz Türk Kürt kardeşliğini savunan bir partiyiz. O yüzden şiddetle tepkilerimizi koyduk ve dizi sezon finali ile yayından kaldırıldı. Hükümetimiz de son derece rahatsız, partimiz de son derece rahatsız. Söz konusu kanal hükümetimizi destekleyen bir kanal. Ama burası demokratik bir ülke. Hükümetimiz dizilerde hangi sahnelerin oynayacağını bilmez ve bununla da ilgilenmez. Zannedersem bu paket olarak teslim edilen hiçbir yerine karışılmadan verilen bir dizi. Bir sonraki bölümünde çok daha iğrenç şeyler yayınlandı. Dolayısıyla ben televizyondaki arkadaşlarımızın iyi niyetinden kuşku duyuyorum. Biz bu düşmanca, ırkçı dili asla kabul etmiyoruz, kabul edemeyiz. Kendilerini uyardığımız halde buna rağmen yayınlamaları televizyon yönetiminin iyi niyetinden kuşkulanmamızı beraberinde getirdi. Ama bunun partimizle AK Parti hükümetimizle asla bir alakası yoktur.”