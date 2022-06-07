ATV'nin Yalnız Kurt dizisi AKP'yi karıştırdı

ATV’nin ‘Yalnız Kurt’ dizinin Cuma günü yayınlanan bölümünde Kuzey Irak Bölgesi’ni ve Kürtleri hedef alan sahnelerine tepkiler devam ediyor. Diziye bir tepki de eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner’den geldi.

Mehmet Metiner, bugünkü yazısında ATV’de yayınlanan Yalnız Kurt dizisine tepki göstererek “Erdoğan’ın dış politikasına darbe vurdunuz” dedi. Metiner’in yazısını paylaşan AKP MKYK Üyesi Av. Abdurrahim Fırat “Duygularımıza tercüman olmuşsunuz” ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanımızın dış politikasına darbe vurdular'

Yeni Şafak’ta “Terörle mücadeleye zarar, Türk-Kürt kardeşliğine darbe…” başlıklı bir yazı kaleme alan Metiner ‘Yalnız Kurt’ dizisinde Kuzey Irak Bölgesi Yönetimi ve orada yaşayan Kürtlere yönelik “düşmanlık sınırlarını” bile aşan “nefret dili”ne yaslanan diyalogların yer aldığını belirterek “Ayda bir neredeyse o yönetimin seçilmiş başkanı Neçirvan Barzani’yi ağırlayan Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan’ın Türk-Kürt kardeşliğine yaslanan ve herkese kazandıran köklü dış politikasına darbe vurdular” yorumunu yaptı.

AKP MKYK üyesi Fırat: Duygularımıza tercüman olmuşsunuz

Metiner’in yazısını Twitter hesabından paylaşan AKP MKYK Üyesi Av. Abdurrahim Fırat ise “Duygularımıza tercüman olmuşsunuz. “Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” (Buhârî, Îmân 7; Müslim, Îmân 71-72.)” ifadelerini kullanarak ATV’yi hashtag yaptı.

AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay da önceki gün Yalnız Kurt dizisine ırkçı temalar içerdiği gerekçesiyle tepki göstermişti.

