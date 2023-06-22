AKP'de kongre tarihi belli oldu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, CNN Türk'te Dicle Canova'nın konuğu oldu. Kandemir, kongre süreciyle ilgili olarak, "Önce büyük kongre sonra il-ilçe kongreleri olacak. 16 ya da 30 Eylül'de, Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü tarihte kongreyi yapacağız" dedi.

İl ve ilçe kongrelerinin yerel seçimlerin ardından yapılacağını söyleyen Kandemir, "Siyasi partiler 2 sene bittiğinde kongre yapabilir hale geliyorlar. Biz de 2 senemizi tamamladık. 3. senemizi de geçmek istemiyoruz. Biz de kongre takvimi yaklaşık 13 ay sürüyor. Bunların tabii yasak süreleri var. Bu bizim gibi titiz çalışan partilerde, istişareyi doğru yaparak toplumdaki doğru isimleri tercih ederek süreci gerçekleştiriyoruz. Yerel seçimlere çok az bir süre kaldığı için il-ilçe kongrelerimizi daha sonra yapacağız" ifadelerini kullandı.