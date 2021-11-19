AKP'de kavga sürüyor: 'İçimizden vurulduk, başımıza geçirdiklerimizin ihanetine uğradık'

AKP içinde yüzde 50+1 tartışmasıya başlayan kavgaya yeni isimler de dahil oluyor.

Tayyar'ın yüzde 50+1 için "Erdoğan'a kurulan tuzak" sözleri sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Türkiye’yi değil kendilerini düşünenler, ülke karşıtılığını iş edinenler, hakkımda 'sorosçuluk yalanı' yayma peşindeler. Ne yaparsanız yapın 2007 ve 2017’de iki kez halk tarafından kabul edilmiş Türkiye’nin sosyolojik ve siyasi istikrarının güvencesi 50+1 kuralından halk vazgeçmez" demişti.

Uçum, bu sözlerle kendisine Soros göndermesi yapan Tayyar'a yanıt verirken, AKP'nin en üst karar organı olan MKYK üyesi Tayyar, Erdoğan'ın Başdanışmanı Uçum'a, "Uçum, devlet memurudur. Bir devlet memuru, siyasete racon kesemez. Siyaset yapacaksa, verir istifasını, çıkar er meydanına. Hodri meydan" sözleriyle tepki gösterdi.

Tayyar bununla da kalmayarak, "‘Soros’ dedik, ses Uçum’dan geldi. Hak etmediği koltuktan, koltuk sahibi olmayanları ‘kendini düşünmekle’ suçluyor. Cüretkâra bak. ‘Asla değişmez’ diyerek Cumhurbaşkanımızı da tehdit ediyor. Hadsiz, kimsin sen!" ifadesini kullandı.

Metiner de dahil oldu: Soros’un her yerde her kesimde adamları var

Öte yandan bu kavgaya eski AKP'li vekil ve Star yazarı Mehmet Metiner de dahil oldu. Metiner, Tayyar'a destek verirken, "Görünen o ki Soros’un her yerde her kesimde adamları var. Hep içimizden vurulduk. Başımıza geçirdiklerimizin ihanetine uğradık. Gerekli dersi almadığımızı görmek üzüyor bizi. Şimdilik bu kadar diyeyim" dedi.