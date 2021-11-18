AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan Erdoğan'ın başdanışmanına: Kimsin sen!

Yüzde 50+1 tartışması şiddetlenerek devam ediyor.

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar geçtiğimiz günlerde "50+1, Cumhurbaşkanımıza ve sisteme kurulan tuzaktı. Düzeltilebilirdi, vakti geçti' demişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Şamil Tayyar'ın açıklamalarına göndermede bulunarak şöyle dedi:

"Türkiye’yi değil kendilerini düşünenler, ülke karşıtılığını iş edinenler, hakkımda 'sorosçuluk yalanı' yayma peşindeler. Ne yaparsanız yapın 2007 ve 2017’de iki kez halk tarafından kabul edilmiş Türkiye’nin sosyolojik ve siyasi istikrarının güvencesi 50+1 kuralından halk vazgeçmez."

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar Uçum'a sert bir yanıt vererek "hadsiz" ifadelerini kullandı. Tayyar "Soros dedik, ses Uçum’dan geldi. Hak etmediği koltuktan, koltuk sahibi olmayanları kendini düşünmekle suçluyor. Cüretkâra bak. ‘Asla değişmez’ diyerek Cumhurbaşkanımızı da tehdit ediyor. Hadsiz, kimsin sen!" dedi.

Öte yandan yüzde 50+1 tartışmasına Erdoğan'ın diğer başdanışmanları da dahil oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu'da "Yüzde 50+1’le ilgili 2017’de Cumhurbaşkanımıza tuzak kuruldu diyenler 2007’yi de tuzak mı görüyorlar. Her ikisi de halk oyuyla kabul edildi. O tarihte tuzak kuranlar kimdi peki? 2014 ve 2018 seçimlerinde çıkmayan kaos şimdi nasıl çıkacak? 50+1 halka dayalı siyasetin sigortasıdır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Yavuz Ogan "50+1 Türkiye nin güvencesidir. Milli iradeyi özne yapan, demokratik üst standarttır. Devlet kapasitesini artıran en temel kuraldır. Buna karşı çıkan parçalı bir Türkiye özlemi içindeki eski Türkiye kalıntılarıdır. Millet bunlara geçit vermez." demişti.