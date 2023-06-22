AKP’de iki aşamalı anayasa değişikliği planı: Önce 'başörtüsü teklifi' Meclis’e gelecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’in yeni döneminde yaptığı ilk grup toplantısında “Yeni yasama döneminde 'başörtüsü' meselesini anayasayla teminat altına alalım” çağrısı yapmıştı.

Geçen dönem muhalefetin destek vermemesi üzerine komisyon aşaması tamamlanıp genel kurulda görüşülemeyen teklifin Meclis’in yeni yasama yılının başlayacağı Ekim ayından sonra yeniden TBMM’ye sunulması planlanıyor.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, yerel seçimlerden önce "başörtüsü düzenlemesi"ni Meclis’e getirmeyi planlayan AKP ve MHP’nin bir sonraki hedefi ise muhalefeti “yeni anayasa” masasına oturtmak.

İki aşamalı plan

AKP’de anayasa değişikliği için iki aşamalı plan yapılıyor. İlk aşamada "başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği"nin Ekim ayından sonra Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

AKP ve MHP’nin seçim vaatleri arasında yer alan “yeni sivil anayasa” için ise daha geniş bir zaman aralığı öngörülüyor ve bunun için 2012’de uygulanan siyasi partilerin eşit temsille yer aldığı “anayasa uzlaşma komisyonu” gibi bir uzlaşma zemini arayışının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Komisyon aşaması tamamlanan iki maddelik anayasa değişikliği, Meclis’in seçimlerle yenilenmesi nedeniyle kadük olmuştu.

AKP ve MHP’nin, başörtüsü ve aileye ilişkin bu teklifi, yeni ittifak ortaklarının da imzasıyla yeniden Meclis’e sunması bekleniyor.

Meclis'te 323 sandalyeye sahip olan Cumhur İttifakı ortağı partilerin sayısı anayasa değişikliği yapmaya yetmiyor.

İktidar kanadı, 14 Mayıs seçimlerinden sonra parlamentodaki “milliyetçi-muhafazakâr” ağırlığın artması nedeniyle anayasa değişikliği için daha uygun bir zemin olduğunu düşünüyor.

Geçen dönem Saadet Partisi’nin anayasa değişikliğine destek vermeme kararına karşın o dönem partinin Meclis'teki tek milletvekili olan Abdulkadir Karaduman’ın anayasa değişikliğine destek verdiğine işaret ediliyor.

Yeni dönemde de Saadet Partisi’nin yanı sıra Meclis'e yeni giren ve grup kurma arayışını sürdüren Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin "başörtüsü"ne ilişkin anayasa değişikliğine destek verebileceği hesabı yapılıyor. AKP bu değişiklik için kalan az sayıdaki milletvekili desteği konusunda ise İYİP'e işaret ediyor.

İYİP geçen dönem anayasa değişikliği görüşmelerinde kendi önerilerinin dikkate alınması koşuluyla destek verme eğilimindeydi. Ancak CHP ile o dönem Altılı Masa'da yer alan İYİP son anda önerilerin dikkate alınmamasına tepki göstererek değişikliğe destek vermeme kararı almıştı.

İktidar kanadı seçim sonrasında “ittifak dağıldı” açıklamaları yapan ve CHP’yle daha mesafeli olacağı düşünülen İYİP’in de desteğiyle değişikliğin parlamentodan geçmesini artık daha olanaklı görüyor.

'Sivil anayasa için 60 maddelik müktesebat esas alınabilir'

AKP ve MHP’nin anayasa değişikliği hedefinin ikinci aşamasını ise “yeni sivil anayasa” hedefi oluşturuyor. AKP kurmayları "baştan sona yenilenmiş bir anayasa için Meclis’te geniş bir uzlaşmanın zorunlu olduğuna dikkat çekiyor ve bunun için de yeni bir mekanizma gündeme gelebileceğini" ifade ediyorlar.

2011’de tüm siyasi partilerin eşit temsiliyle oluşturulan anayasa uzlaşma komisyonunda 60 madde üzerinde uzlaşıldığı anımsatılarak, yeni anayasa için bu çalışmanın temel alınabileceği ifade ediliyor.

İktidar kanadında ayrıca MHP’nin geçen dönem AKP’ye ilettiği 100 maddelik anayasa değişikliği önerisiyle Erdoğan’ın AKP’nin bu konuda yaptığı çalışmaların güncellenerek gündeme getirilebileceğine dikkat çekiliyor.