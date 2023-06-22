Bakan yardımcıları belli oldu: Erdoğan, Şimşek'in istediği isimleri onayladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan bakan yardımcısı atamaları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Erdoğan'dan atamalar konusunda "garanti istediği" konuşulan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de dört yardımcı atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan dört bakan yardımcısı, Şimşek’in eski çalışma arkadaşlarından oluşuyor.

O isimlerden biri Abdullah Erdem Cantimur. Cantimur, 2002-2007 arasında milletvekilliği, 2012-2015 arasında da Maliye Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yani Cantimur, Şimşek’in eski yardımcısı.

Bir diğer yardımcı İsmail İlhan Hatipoğlu. Hatipoğlu da 1989-2019 arasında gelirler kontrolörlüğü, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı, son olarak da İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda çeşitli görevler üstlendi. Hatipoğlu, 30 sene boyunca bakanlıkta çeşitli görevlerde bulundu. Şimşek’in ekonomiden sorumlu devlet bakanı olmasından sonra gelir idaresi başkan yardımcısı oldu.

2016- 2018 arasında Hazine müsteşarlığı yapan Osman Çelik da 2015-2016'da Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlüğü görevini üstlenmişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nda daire başkanlığı görevinden bulunan Zekeriya Kaya ise Mayıs 2017'den itibaren TCMB Denetleme Kurulu üyeliğini yürütüyor. Kaya, Maliye Bakanlığı'nda muhasebe denetmenliği, vergi denetmenliği ve hesap uzmanlığı görevlerinde bulundu. Akabinde Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı grup müdürlüğü, vergi denetim kurulu grup başkanlığı ve gelir idaresi başkanlığı grup başkanlığı görevlerinde bulundu.