AKP'de hangi vekiller 'üç dönem' kuralına takılıyor?

TBMM'nin 27. döneminde AKP'de vekillik yapan birçok isim, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde AKP'nin 'üç dönem üst üste milletvekili olan yeniden aday olamaz koşuluna' uymuyor.

Gazete Duvar’dan Ümit Buget’in haberine göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üç dönem kuralına takılan bazı isimlere istisna uygulaması bekleniyor.

AKP'de 'üç dönem' kuralına takılan isimler şöyle:

Jülide Sarıeroğlu, Ahmet Aydın,İbrahim Halil Fırat, Ali Özkaya, Veysel Erdoğlu, Ali İhsan Arslan, Emrullah İşler, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Naci Bostancı, Nevzat Ceylan, Yalçın Akdoğan, Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, İsmail Ok, Cevdet Yılmaz, Emine Yavuz Gözgeç, Hakan Çavuşoğlu, Bülent Turan, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Metin Bulut,İbrahim Aydemir, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Nabi Avcı, Abdullah Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Ahmet Berat Çonkar, Akif Çağatay Kılınç, Aziz Babuşçu, Erol Kaya, Mehmet Doğan Kubat, Halis Dalkılıç, Mihrimah Belma Satı, Numan Kurtulmuş, Ravza Kavakçı Kan, Şirin Ünal, Tülay Kaynarca, Vedat Demiröz, Hamza Dağ, Metin Çelik, Mehmet Özhaseki, Fikri Işık, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Abdullah Ağralı, Hacı Ahmet Özdemir, Halil Etyemez, Leyla Şahin Usta, Ziya Altunyaldız, İshak Gazel, Bülent Tüfenkçi, Öznur Çalık, Murat Baybatur, Uğur Aydemir, Mahir Ünal, Mustafa Açıkgöz, Osman Aşkın Bak, Ali İhsan Yavuz, Recep Uncuoğlu, Ahmet Demircan, Çiğdem Karaaslan, Fuat Göktaş, İsmet Yılmaz, Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Adnan Günnar, Muhammet Balta, Halil Özcan Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Altay, Yusuf Başer, İlknur İnceöz, Recep Şeker, Ramazan Can, Orhan Atalay, Mucahit Durmuşoğlu, Ayşe Keşir.