AKP'de 'Erdoğan'a teşekkür' istifası

AKP Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, esnaf ziyaretinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür edip milletvekili Abdulahat Arvas’a teşekkür etmediği gerekçesiyle tepki çektiğini ve istifa ettiğini açıkladı.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, istifa eden Sağlam, Arvas'ın kendisine, "Bana nasıl teşekkür etmezsin? Sen Cumhurbaşkanı'yla birlikte balık mı tuttun? Cumhurbaşkanı'nın arkadaşı mısın ki; Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorsun? Bu yatırımı ben getirdim, bana nasıl teşekkür etmezsin? Ben Ak Parti'yi sırtımda taşıyorum. Ak Parti beni sırtında taşımıyor. Benim Ak Parti'ye ihtiyacım yok" dediğini söyledi.

Arvas’ın aleyhinde karalama kampanyası yürüttüğünü öne süren Sağlam, “Eleştirmeden, körü körüne bağlanmak sizleri ilerletmeyecektir, bu halk gereken cevabı sizlere verecek ve tavrını gösterecektir, bundan hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Sağlam’ın ardından 10’un üzerinde AKP üyesi daha istifalarını duyurdu.