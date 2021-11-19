'Faiz kararı sonrası istifa ve görevden almalar olabilir'

Merkez Bankasının faiz düşürme kararı sonrası dün dolar/TL ve altın fiyatları yükselişe geçti.

Faiz kararını TGRT Haber canlı yayınında değerlendiren iktidara yakın yorumculardan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Faiz kararını eleştiren Memiş "Ben üzgünüm. Çok aceleci bir karar verdik bence. Dolar endeksinde aslında daha yükseliş başlamamıştı. Uluslararası alanda yükseliş trendi başladıkça sanırım üzülerek söyleyeyim yeni rekorlar görmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kurumlar arasında farklı görüşler olduğunu savunan Memiş, istifa ve görevden almalar olabileceğini iddia ederek "Bir de şöyle bir gözlemim var. Kurum ve kuruluşlar arasında da bir görüş ayrılığı var sanırım. Farklı açıklamalar geliyor. Bu durumda yeni görevden almalar veya istifaların olacağını işaret ediyor." ifadelerini kullandı.